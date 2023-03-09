位於六張犁山上的戒嚴時期受難者墓園內、具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」竟遭破壞剷除，讓北市議員皆關心此案，台北市殯葬處表示，儘速提出文化資產復舊計畫及辦理復舊工程，並加強巡檢人員。

台北市文化局於7日下午邀請文資委員及殯葬處到現場會勘，經附近居民表示該竹叢因颱風侵襲斷裂傾倒，後續殘竹不知由何人整理後，集中堆置於園區內。

因文化局於「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保存維護計畫」報告書內，考量該竹叢是該墓區被發現之重要地景元素，認定竹叢為文化景觀一部分，基於維護文化資產及歷史重要記憶，文化局及文資委員共同決議，將該斷裂竹叢予以補植，恢復景觀。

殯葬處表示，將儘速提出文化資產復舊計畫及辦理復舊工程，但墓區出入口狹小、且考量墓區現存墓碑及墳墓維護，工程機具難以進出，只能以人工運料及徒手施工方式逐步復舊，預計3個月內完成；另為加強維護管理戒嚴時期政治受難者墓園，殯葬處將提升巡檢頻率，以維護文化景觀。