不少民眾時常遇到沒有要賣房子，卻不停收到業者詢問是否賣房的信件，甚至還有房仲直接登門拜訪，不勝其擾。台中市政府地政局表示，是因任何人皆能申請第二類土地登記及地價資料謄本，民眾可申請隱匿第二類謄本部分住址，降低被打擾的機會。

土地登記及地價資料謄本分為三類，其中第二類謄本是任何人皆可申請，地政局長吳存金指出，在兼顧不動產交易安全及個人資料隱私的原則下，任何人皆能申請的第二類謄本，以去識別化方式，不公開所有權人的完整姓名資料，但為促進土地利用及整合開發等需要，仍保留完整住址資料。

吳存金說，民眾可至地政事務所申請第二類謄本部分住址隱匿，完成申辦後，該住址僅會顯示到段／路／街／道或前6個字，其後住址資訊則會以＊號取代。

大甲地政事務所主任楊政儒補充，民眾申請部分住址隱匿時，需檢附申請書及身分證明文件，就近至各地政事務所申請，台中市以外的土地所有權人則可以申請代收服務；持有自然人憑證者，可直接上內政部地政司數位櫃台網站提出申請，減少往來奔波時間。