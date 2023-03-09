美中關係日益緊張，大陸外交部長秦剛日前表示，美國所謂的競爭是要大陸打不還手、不還口，呼籲美國要踩剎車，避免兩國陷入衝突對抗。對此，美國國務院發言人回應，美國不想切斷兩國經濟關係，儘管大陸正尋求「不對稱脫鉤」。

秦剛在7日記者會上稱，美方聲稱的競爭但不衝突，實則是對大陸全方位打壓，並要大陸打不還手、罵不還口。他警告，若美方不踩剎車，持續走在錯誤的道路上，必然會陷入衝突對抗。

CNBC報導，針對秦剛的發言，美國國務院發言人告訴CNBC，「我們已經表明不尋求遏止大陸或展開新冷戰」。該發言人引述布林肯曾說過，美國無意阻止大陸經濟發展或增進其人民利益。

發言人表示，「他（布林肯）說，我們不希望切斷與大陸經濟關係，即使大陸正在追求『不對稱脫鉤』」。布林肯指的「不對稱脫鉤」，意思是大陸尋求減少對世界依賴的同時，並讓世界對其更加依賴。

美中關係近幾年不斷升級，北京近幾年加速科技和食品供應自主的進程，時至今日仍與台灣、新加坡、德國、美國等世界大多地區為主要貿易夥伴。近日傳出，拜登政府預計限制美國對華投資，以限制其軍事實力技術能力。