行政院長陳健仁今(9)日下午在內政部次長花敬群以及新北市長侯友宜的陪同下，前往新北市林口視察世大運選手村社會住宅，此次也是陳建仁上任閣揆以來，首次前往新北市的視察行程；侯陳兩人見面互動融洽，雙方也多次堤到社宅興建中央與地方需相互合作，陳更稱興建社宅「中央絕對不能沒有新北市府的努力」。

侯友宜表示，新北市的社會住宅一直跟中央一起並肩作戰，其中長期規劃的社會住宅有40.5萬戶，再加上包租代管1.1萬戶，租金補貼5.7萬戶，市府一直在規劃的有11.3萬戶，且蘆洲以及三重要發包社宅興建工程，所以新北市對社會住宅租金補貼、包租代管全力衝刺。

他說，社宅用地光靠中央不夠，在地方上還有很多審查需要大家並肩作戰，包括蘆南蘆北、新店十四張、土城司法園區以及中和灰磘等地都有興建社宅計畫，希望中央能快速核定，後續興建的進度才會更快，尤其世大運社興建後將會以多元公益地使用方式，而土城社會住宅則會有青創基地。

侯友宜也歡迎未來陳揆常常來新北，因為「新北市是六都之中社福人均預算最低的城市」，希望中央多多給新北支援，但陳揆來無論有沒有帶資源來，給予新北市關心與支持也可以替代為資源。

不過今天侯友宜與陳建仁的互動融洽，不如過去與前行政院長蘇貞昌前來新北視察時常有「火爆場面」；對此侯友宜直言「蘇院長也好，陳院長也好，自己都非常的尊敬」，2位院長積極任事、負責努力，來到新北市都竭誠的歡迎。

他強調，只要大家並肩作戰，用更高的效率、更多的資源來關心新北市民，新北市的市長跟民意代表，都會全力的一起合作，讓新北市會更好，所以新北市的共好才是台灣的共好。