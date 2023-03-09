縣市長自去年12月25日就職，即將屆滿三個月，其中六都市長的聲量、好感度，更是首長政治行情重要觀察指標。根據最新的六都市長聲量及好感度民調，聲量以台北市長蔣萬安最高；另外，好感度的部分，則以台中市長盧秀燕最好。

根據《信傳媒》與《榮泰創數據》合作，針對六都市長聲量及好感度所做的最新調查，截至2月28日，在聲量方面，蔣萬安排名第一，其次依序為新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲；好感度則由盧秀燕奪冠，其次依序為陳其邁、黃偉哲、蔣萬安、張善政、侯友宜。

根據分析，蔣萬安不管是正負聲量，都是六都市長中的佼佼者，因此奪下聲量王。正面聲量主要來自於就職、年節賀喜以及年節期間宣布喜獲「三寶」，得到大家的祝福。

至於盧秀燕，她執政4年，施政評價褒多於貶，從連任就職後的正負聲量可以看出，一路正聲量高於負聲量。

另外，黃偉哲的部分，台南市長選前因88槍等爭議連環爆，就職後仍持續延燒。直至副總統賴清德向黨員報告最後一站，回到台南，率黃偉哲跟立委議員們，一起向黨員道歉，盼換取黨員支持，因而快速止血，好感度提升。