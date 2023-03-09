TrendForce表示，去年上半年有俄烏戰事、中國封控升級影響，下半年則因高通膨、糧食短缺、能源漲價等問題，影響消費者換機意願，也讓通路庫存居高不下，TrendForce研究顯示，最終2022年智慧型手機產量為11.92億支，年減10.6％，超越疫情起始的年衰退幅度。

就主要品牌來看，TrendForce表示，第四季為蘋果在鄭州廠影響下，產量7,350萬支、季增44.7％，排名高居全球第一，但比2021年同期下滑1,200萬支、相當於年減14％，全年產出約2.33億支，排名全球第二。

三星考量通路庫存壓力，去年12月再度減產以平衡庫存，第四季產量也因此下滑至5,830萬支、季減9.2％，為去年各季產量最低的一季，全年產量約2.58億支，年減6.1％，仍位居全球第一，未來三星將更關注高階市場以刺激獲利成長。

去年第四季第三～五名產量依序為小米、OPPO、Vivo，三個品牌第四季及2022全年產量均衰退，TrendForce表示，小米半年內將以去化通路庫存為優先考量，上半年產量因而下滑，OPPO近年在海外市場占比已上升至近6成，但目前通路庫存偏高，第一季仍以減少產出、調節庫存為主，至於中國銷量占比偏高的Vivo，去年最早啟動庫存修正，去年底庫存已回到健康水位，也因此Vivo去年全年產量首次低於1億支，對後市展望也依舊偏保守。

面對第一季與今年全年，TrendForce預期，去年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續至第一季又適逢淡季，而且中國鬆綁防疫後需求尚未明顯回溫，第一季產量仍會下跌，預估僅約2.51億支、年減18.9％，而從全年來看，在品牌積極調節通路庫存下，上半年通路庫存可望回歸正常，下半年則需視歐美經濟、中國重新開放邊境帶動的效應而定，全年產量仍有機會成長0.9％，達12.02億支。