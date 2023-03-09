香港明報報導，恒生指數成分股中，4檔上漲，72檔下跌。東方海外收漲3.48％，收報136.8港幣，是漲幅最大的成分股。華潤萬象生活收跌4.7％，收報41.55港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，5檔漲，25檔下跌。漲幅最大的是蔚來，收報71.2港幣，上漲2.15％。跌幅最大的是攜程，收報283.4港幣，下跌4.71％。