台灣人最愛的熱炒，換成日本人來經營，會擦出什麼樣的趣味火花？由愛紗、風田領軍兩位鮮肉「Youtuber游泳教練aka鉉晨牙醫」洋洋及新人大軍的新節目《菜鳥老闆來上工之快炒特工》正式開張。4人為此已進行一個月的特訓，目標是一分鐘出一道菜。

由於熱炒講求的是速度和鍋氣，上桌時菜必須不能冷掉，4位菜鳥老闆經過一個月的集訓，已經從入門的菜圃蛋學到紅燒豬肝、三杯杏鮑菇、蔥爆牛羊肉與熱炒高麗菜等料理，愛紗表示：「要學會拋跟蹬鍋，蛋要蓬鬆不能扁掉跟破掉，真的很難。」訓練他們的主廚也不斷發出哀嚎聲音：「你們快要把菜燒焦了」，風田等人則不斷發出求救，「救命啊，我來不及了」。

節目中，愛紗和風田等人要以老闆的角度開業，他們將尋找接地氣的熱炒攤，和老闆交換人生，請老闆將生意交由他們打理，4位菜鳥老闆必須「斤斤計較」，將成本、利潤都列入考量，最後再將營業收入扣除成本，把盈餘捐給需要幫助的老人跟孩童。

製作人張永炘表示，找台灣人做台菜似乎太理所當然，於是一開始就鎖定過去曾開直播單元《愛紗廚房》的愛紗，「據悉她擁有2分鐘完成3盤菜的快炒技藝」。為了幫愛紗搭配有顏值的搭擋，製作單位特別找到有美食節目經驗、對料理越來越有見解的風田。

疫情過後，台灣的實境節目越來越蓬勃，有人開民宿、寵物店，有人經營餐廳、沙龍，但講求火候、速度與時間的「熱炒」，至今沒有人敢挑戰，新節目《菜鳥老闆來上工之快炒特工》因此誕生，聚焦「菜鳥老闆」與台灣著名的「路邊攤」文化，因為愛紗、風田、洋洋、大軍都是餐飲業新手，由他們幾位菜鳥當老闆，最省錢的生意，就是選擇路邊攤出發，看看能否小兵立大功。