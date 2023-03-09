中華隊在世界棒球經典賽預賽首戰不敵巴拿馬，捕手高宇杰的表現也受到球迷批評，捕手出身的首席教練高志綱以「教練視角」點出高宇杰的狀況；至於第2戰對義大利是否更換捕手？高志綱則表示，等一下教練團會再討論看看。

高宇杰扛起中華隊首戰先發蹲捕任務，2打數無安打，守備端也有狀況出現。高志綱表示，當初會選擇高宇杰先發蹲捕是因為他在熱身賽時調整的不錯，不管在攻擊、守備、戰術執行表現都很全方位，引導投手也做得很好。

進到正式賽後高宇杰表現卻出現狀況，高志綱點出主因，「他太過謹慎，導致綁手綁腳，事實上，以他的能力來講，一定可以做得更好，希望他接下來的比賽可以放鬆心情、放開來打。」他也相信有過12強經驗的高宇杰能夠很快的調整過來。

昨天比賽中也看到投捕配球溝通時，投手出現搖頭的情況，高志綱不認為這次雙方溝通上出問題，反而覺得這是好事，「之前就有跟他們說投捕溝通要達成共識，像前面幾局胡智爲也有控球不穩，宇杰積極溝通後有穩定下來，（搖頭）不盡然是不好的。」