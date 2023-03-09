每個人愛吃的程度都不同，有些人吃飽了，就不會再進食，有的人則容易嘴饞，看到什麼都想吃。日本網站「占TV」近日列出12星座貪吃排行榜，例如最後一名處女座容易緊張，導致他們食慾較差，而第一名射手座只要看到食物，不管多飽都吃得下。

第12名、處女座

處女座天生食量就不大，再加上他們個性較神經質，容易感到緊張，遇到壓力時，甚至會變得沒有胃口，導致他們就算餓了也吃不太下，所以處女座通常身材都很苗條。

第11名、天秤座

天秤座很注重外表，就算看到喜歡吃的食物，他們也會有所節制，不會出現暴飲暴食的狀況。

第10名、摩羯座

摩羯座很節儉，在吃的方面也會精打細算，不會買過多的食物，自然吃的就不多。

第9名、雙魚座

雙魚座很在乎他人眼光，尤其是異性的想法，所以吃飯時，基本上都是小口小口吃，容易出現剩飯菜。

第8名、巨蟹座

巨蟹座很注重健康，吃東西時會仔細計算食物的熱量，確保自己有吃飽，又不會使體重增加，進而影響健康。

第7名、天蠍座

天蠍座平常不算特別會吃，不過喝酒後，他們食慾會大增，容易吃進一堆澱粉類與甜食，導致體重增加。

第6名、水瓶座

水瓶座好奇心強，喜歡特別的食物，如果出國旅遊看見異地美食，他們就會想嘗試，擔心在別的地方吃不到，因而一次買很多。

第5名、獅子座

獅子座講求排場，與人聚餐時，喜歡點許多菜餚堆滿餐桌，時常一不注意就吃進過多食物。

第4名、牡羊座

牡羊座習慣肚子還沒餓時就先吃，導致他們一不小心吃太多。

第3名、雙子座

雙子座對吃充滿好奇心，總是希望在一餐內，可以品嚐到各種料理，對他們而言，吃到飽就是最棒的選擇，甚至會想挑戰吃下所有餐點，就連甜點也不會放過。

第2名、金牛座

金牛座是出了名的愛吃，而且若是要吃，一定會挑好吃的吃，像是比起吃便利商店的微波食物，他們寧願選擇新鮮現做的餐點，有時一到假日，他們還會選擇到高級餐廳用餐，用來犒賞自己一周的辛勞。

第1名、射手座

射手座個性活潑爽朗，吃東西也是毫不客氣，只要看到喜歡的美食，他們就會想嘗一口，點菜時經常選擇大份餐點，不會只挑高檔的食物吃，俗又大碗的餐點也能接受，平常吃零食也沒在省，總是一口氣買很多，完全不在乎別人的眼光。