黃河在劇中飾演導演。（故事工廠提供）

楊麗音（左2）綁架袁子芸（右）。（故事工廠提供）

由金鐘視后楊麗音、金鐘視帝黃河、奧斯卡新星袁子芸主演的故事工廠舞台劇《天后》9日舉辦首演場記者會，並搶先演出15分鐘精彩內容。楊麗音在劇中飾演演藝圈傳奇天后「夏琳」，翻轉以往溫暖形象徹底黑化，今更曝光藍白挑染新髮型以及浮誇的服裝。

談到現實人生中是否也有像劇中角色一樣過度執念的時刻？楊麗音回想自己當年為了生子相當偏執，因為一直反覆早產、流產，她不敢見人，怕鄰居朋友關心，當時相當自閉沒朋友，「那時生不出小孩，5年內一直試，但執念一放棄之後，居然懷孕了。」黃河也表示劇中和楊麗音「母子連心」，他的角色也相當病態，有著強烈執念，導演黃彥霖在旁爆料，「黃河當初還主動要求角色要更變態一些。」

讓楊麗音印象深刻的橋段是為袁子芸試鏡的戲，偏執又帶著病容的模樣讓人看了懼怕，「我很像日劇《千面女郎》裡面嚴厲培訓女主角的魔鬼老師，我威脅子芸、還恐嚇她，相當有趣。」

而袁子芸在劇中還被楊麗音綁架，她坦言這場戲讓生理和心理都面臨極大挑戰，「很少會遇到這種生死交關的時刻，所以不容易詮釋，排練的時候，很多次都會用呼吸去引導身體上的反應，導致排練時甚至會缺氧到喘不過氣、頭暈或想吐。」

黃河對袁子芸演出用「震撼」兩字形容，「一場跟子芸的戲，她慌亂地進了辦公室讀本，表情跟狀態延續上一場神情，太真實了，她的無助、慌張跟不安的狀態很令人動容，排戲時候感受非常強烈。」該劇自3月10日起北、中、南巡迴演出，購票詳洽TixFun售票系統與7-11。