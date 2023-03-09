大陸全國台企聯常務副會長、佳好集團（廈門）有限公司董事長吳家瑩。（藍孝威攝）

陸委會今天公布擴大兩岸直航航點10（定期）＋13（包機），大陸全國台企聯常務副會長、佳好集團（廈門）有限公司董事長吳家瑩表示，樂見蔡政府終於跨出這一步，有助於兩岸良性互動，對於兩岸交流將產生積極正面的影響，同時期盼早日開放陸客及大陸商務、專業人士赴台。

吳家瑩表示，增加大陸直航航點，讓台商方便往來兩岸獲益良多，但蔡政府沒有同時開放大陸觀光客以及專業人士、商務人士赴台，「只有單向的客源，恐無法撐起一條航線的營運，或是導致機票價格居高不下。畢竟航空公司不是慈善事業，必須對盈虧負責，一定會精算經營成本。如果到時候因為不敷成本而停航，對各方都是損失。」

吳家瑩呼籲，蔡政府既然已釋出善意，一定要全盤思考如何加大兩岸交流力度，例如讓大陸觀光客以及大陸的商務人士，也能分享增加航點的紅利，這樣可同時讓台灣的旅遊、觀光、航空業者受惠，達到雙贏的目標。

吳家瑩舉例，疫情之後，台灣恢復舉辦各種大型商業貿易會展，像是3月底將有自行車展，4月有醫療器械展，大陸的企業參展意願相當高，如果蔡政府願意鬆綁大陸相關人士赴台，可促進提升健全台灣的商貿環境。

一名北京資深台商錢董感嘆，蔡政府每次所謂的「開放」，都只是做半套，「表面看似惠民，實際利益看得到卻吃不到，這些官員似乎以凌遲民眾為樂，每次讓大家充滿期待，但公布的方案卻很小氣，變態的要死。」

錢董表示，他年逾七旬的母親身體不好，一直想回東北瀋陽探親，前三年被疫情卡住，現在疫情結束，但瀋陽只列入開放包機的名單，還不知要等到何時。只能退而求其次，先飛北京，再轉搭高鐵去瀋陽，「對老人家來說，直飛當然是首選，舟車勞頓太折騰了。」