華航表示，去年多國陸續解封，帶動航空旅運需求，6月中台灣也開放旅客轉機，其中亞太地區客運市場需求轉強、運能逐步恢復，下半年客運航班穩健增加，帶動客運營收大幅成長，全年客運收入相較前年增加320.22％。

另在貨運部分，雖受全球經濟疲軟、高通膨及升息等影響，部分國際需求重回海運，華航仍充分利用貨機機隊優勢繳出貨運營收千億元佳績。

華航隨著市場動態調整客貨營運比重，持續整合客貨運航網及開發新航點，致使去年整體營收表現創疫情來新高。惟航空燃油價格上揚墊高營運成本，全年油價較前年漲幅近7成，壓縮獲利空間。

展望今年客運市場，華航看好旅遊復甦動能，積極布局航班密度，針對東京、大阪、首爾等熱門航線天天飛航2班，3月26日起復飛台北－釜山，總計每周超過150班往返日韓；東南亞新闢航點如宿霧、峴港持續增班，同時以A321neo新型客機投入營運搶攻市占。

長程航線包括羅馬自3月26日起復飛，4月起維也納及倫敦將增為每周5班，並正籌備7月開航布拉格；北美航班恢復至疫前規模，並與內陸主要聯航夥伴加強合作；紐澳航線穩定運行，並積極爭取往返歐洲及東北亞雙向航網的中轉商機，強化旅運服務。