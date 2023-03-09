展望後市，揚秦國際企業總經理林麗玲表示，二月剛結束的2023台北國際連鎖加盟創業展，不僅創業族群湧現，一掃過去兩年間疫情的陰霾，創業熱度更是逐步加溫。揚秦以國民經濟美食立足於市場，不論是民生剛需型的麥味登，或是便利外帶型的炸雞大獅，加盟詢問熱度持續到展後，透過兩品牌加盟系統雙引擎，將驅動揚秦持續成長。截至目前，麥味登總店數823家，炸雞大獅海內外店數89家。

為配合APP 2.0三月份全面上線，麥味登也於三月推出APP專屬優惠套餐，未來每個月都有不同優惠，幫消費者天天省荷包。此外，麥味登與P.LEAGUE+重磅聯名，共同推出運動員喜愛的套餐組盒，除了健身族群熱推的原塊嫩雞外，全新推出的「原塊魚排」系列，三月起全門市開始販售。

同時，針對喜愛中式風味餐點的消費者，麥味登也推出「台味紫米蛋包飯」及「芋粿巧加蘿蔔糕蛋」，提供更對味的選擇。主打台式搖滾的炸雞大獅也推出新菜單，全新臻寶炸雞海派辣醬及梅粉口味，期盼可以帶來全新體驗，引領另一波台式搖滾風潮。