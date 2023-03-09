士林電機近年發展綠能產業有成，彌補大陸子公司及合資企業營收因大陸防疫封控而下滑部分，去年合併營收及獲利雙雙創史上新高，EPS從前年3.46元增加至3.86元。9日董事會通過每股配發現金股利2.0元，是歷年配息最佳一次。