士電近年轉型發展電動車動力系統、電動車充電樁、太陽能電廠及儲能系統等綠能產業，以及統包工程有成。9日董事會承認去年財報，去年合併營攀升至307.58億元，創歷史新高，本業獲利近22.55億元、淨利歸母公司20.1億元，EPS達3.86元，創歷年新高。會中通過每股配現金股利2.0元，是歷年股利配發最佳一次，現金股利配發率51.81％，以9日收盤價83.9元計算，現金殖利率為2.38％。
士電董事會也決議6月21日召開股東會，全面改選12席董事及3席獨董。
士林電機近年發展綠能產業有成，彌補大陸子公司及合資企業營收因大陸防疫封控而下滑部分，去年合併營收及獲利雙雙創史上新高，EPS從前年3.46元增加至3.86元。9日董事會通過每股配發現金股利2.0元，是歷年配息最佳一次。
士電近年轉型發展電動車動力系統、電動車充電樁、太陽能電廠及儲能系統等綠能產業，以及統包工程有成。9日董事會承認去年財報，去年合併營攀升至307.58億元，創歷史新高，本業獲利近22.55億元、淨利歸母公司20.1億元，EPS達3.86元，創歷年新高。會中通過每股配現金股利2.0元，是歷年股利配發最佳一次，現金股利配發率51.81％，以9日收盤價83.9元計算，現金殖利率為2.38％。
士電董事會也決議6月21日召開股東會，全面改選12席董事及3席獨董。
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