大谷翔平（右）4局下擊出兩分打點二壘打後，高舉雙手做出慶祝手勢。（路透）

經典賽B組預賽東道主日本今晚首戰遭遇中國大陸，「二刀流」大谷翔平擔任第3棒先發投手，一開賽就以三振給對手下馬威，還催出時速100哩的火球，主投前4局僅被擊出1安，飆出5K且沒有失分。打擊方面，大谷翔平4局下還打出相反方向的兩分打點左外野二壘打，讓日本擺脫大陸糾纏，以3比0領先。

大谷翔平前3局威風凜凜，只用34球就讓大陸隊9上9下，送出3張老K。不過大陸隊攻擊卡彈，防守表現卻不差，1局下先發左投王翔雖然投出3次四壞保送，讓日本擠回1分，但滿壘時日本岡本和真打出右外野飛球，大陸右外野手梁培接殺後與一壘手曹杰流暢轉傳給捕手李寧，硬是把近藤健介觸殺在本壘前，把首局失分壓在最小代價。

日本跑者近藤健介（右）1局下硬闖本壘，被大陸隊捕手李寧觸殺出局。（美聯社）

2局下日本源田壯亮擊出內野安打上壘，竟被王翔牽制出局。隨後日本第2度攻占滿壘，大陸隊換上右投王唯一救火，讓大谷翔平打成游擊滾地出局，日本留下滿壘殘壘。

大谷翔平2局下錯過建功機會，4局下沒再放過，1出局後混血好手努特巴（Lars Nootbaar）靠曹杰失誤上壘，並靠近藤健介安打送上三壘，大谷把膝蓋下方的低球打成相反方向長打，直擊全壘打牆，將兩名跑者都送回本壘，終於讓日本打開得分封印。

5局上日本換上戶鄉翔征中繼，大谷轉為投手指定打擊（DH），此役投球工作則告一段落，主投4局不但完全壓制大陸打者，而且只用了49球，尚未超過50球規定，僅須強制休息1天，按規定仍能在本次預賽登板。