許多人在親朋好友過世後可能會留著對方的LINE，除了能夠緬懷過往，也可以把自己想說的話傳給對方。一位女子表示，媽媽3年前過世，最近一家人的LINE群組突然顯示「媽咪離開聊天」，一查才發現是帳號遭到官方刪除，好奇是不是因為太久沒登入才會被LINE自動刪除。對此，有內行人說明，應該是媽媽沒有設定「綁定手機號碼」以外的登入方式，所以有人使用該門號註冊新帳號時，媽媽的帳號就這樣刪除了。

原PO在Dcard發文表示，雖然媽媽過世3年了，她還是一直會傳訊息給媽媽的LINE帳號，直到前幾天家人群組突然顯示「媽咪離開聊天」，她一查才發現是帳號遭到刪除，但媽媽的手機因為電池膨脹已經無法開機，爸爸也沒有登入媽媽的帳號，「想請問是LINE會自動刪除太久沒登入的帳號嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「門號被其他人用之類的」、「應該是門號被使用然後別人註冊LINE了，我媽媽的也是因為這樣帳號被刪除了，然後發現那個號碼已經有被綁定別人的LINE了！」、「前幾天看到人家說可以創一個群組名字寫媽媽、貼媽媽的照片…給妳參考，然後抱抱你」。

有內行人分享，LINE帳號除了綁定手機號碼以外，還能綁定電子郵件、APPLE、臉書，這樣一來透過同一個手機號碼註冊新帳號時，舊帳號就不會遭到官方刪除，而是因為有綁定其他登入方式而保存下來。