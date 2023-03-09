原住民運動會將於3月24日至27日於台北市登場，這次不只首創到各族取聖火，大會手冊、運動賽事指標也都會有各族語言，讓運動會也能交流文化，北市體育局表示，原住民運動會24日開幕式，會在花博爭豔館外連3日舉辦嘉年華，現場會有100多攤特色市集，還會邀請動力火車、范逸臣來開唱。

體育局表示，為了凸顯台北是人文薈萃的地方，所有原住民會融入台北市當中，原住民運動會這次跳脫過去單一取火儀式，到16族及台北市在地的凱達格蘭族的聖地去取火，代表台北市對原住民的重視及包容。

體育局指出，為了提倡運動平權，對女性可以參與的項目都有做調整跟增加，比如首創女子棒壘球項目 ，而為了推廣文化，這次所有競賽項目、大會手冊、運動賽事指標系統， 都會有各族語言， 會場布置也會採用各族的圖騰。

體育局表示，會跟原民會合作，24日開幕典禮當日在花博爭豔館外，連3日舉辦嘉年華，會有100多個原民特色市集，讓大家走逛了解原住民的特產及手工藝等，也預計邀請動力火車、范逸臣、BOXING樂團來開唱。

體育局也說，比賽期間只要是原住民，到台北運動中心或場館都免費可優惠使用，各縣市選手也有專屬接駁服務，台北捷運公司也加碼，各競賽項目金牌選手將額外獲得2張捷運一日票，歡迎原住民選手參與運動賽事，也能搭乘台北捷運，認識台北之美。