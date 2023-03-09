台北市古亭國中曾獲藝術教育貢獻獎，以及教育部「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」合作學校，近年來與萬華區騰雲里辦公室、馬場町社區發展協會共同合作推動永續發展教育，未來將積極響應聯合國「2030永續發展目標」。

古亭國中介紹，騰雲里曾獲去年度衛福部金卓越社區全國甲等獎，與古亭國中共同進行歷史人文資產保護，成功找回空南一村、空南新一村的老鄰居，邀請年近百歲老鄰居張女士訪談，紀錄原空南一村的百年老榕樹故事，製作古亭百年老榕前世今生看板，文化局亦將其列為保護樹木。

古亭國中表示，透過老榕樹的回憶，辦理空南一村、空南新一村老鄰居回娘家活動，讓30年沒見面鄰居們成立群組，先後辦理多次聚會，一同回憶起了空南一村麵包店、香辣拌醬寶川辣椒、傳統早餐店等故事。

騰雲里李重華里長表示，古亭國中和社區合力推動永續發展教育，已超過10年，推動6大項目包含地方景觀設計營造、雨水回收系統分析、生態綠帶串聯建置、歷史資產文化振復、永續教育深耕推廣及能源教育公益托播等。

古亭國中校長林泰安表示，學校是社區文化中心，社區則是重要文教據點，這些年來彼此合力，打造具友善、安全、韌性及永續特質的夥伴關係，創造學校與社區合作的新模式。

古亭國中表示，未來將持續與騰雲里帶動創新量能，擬定合作架構，整合校園與社區資源，互信互惠，激勵彼此，共同肩負起推動環境教育的責任。