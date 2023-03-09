刑事局中打破獲車手集團，查扣手機、現金等贓證物。(警方提供)

刑事局中打破獲車手集團，逮獲江姓主嫌等19人。(警方提供)

以江姓、陳姓男子為首的車手集團，透過與設在境外的「詐欺話務機房」配合，在國內則利用中古車交易為掩護，透過人頭公司負責人提領贓款，再藉由虛擬貨幣洗錢，刑事局中打去年4月起持續偵辦，今年2月陸續收網，逮獲江男等19人，並起出300多萬元現金及筆記型電腦等贓證物。

為有效查緝詐欺集團，警方鎖定「智能化量化社區」假投資網站詐欺平台，經過濾分析，去年4月開始偵辦江姓男子（28歲）為首的車手集團，發現江男與假投資平台「智能化量化社區」合作，在對方行騙成功後，江男再以中古車公司的人頭帳戶提供被害人匯款，之後派人頭公司負責人提領贓款。

為躲避警方查緝，江男所屬的車手在提領贓款後，再透過虛擬貨幣移轉的方式洗錢，將錢轉給合作的詐欺集團，警方指出，人頭公司負責人有時單日提領金額相當多，而在集團的陳姓車手被逮時，其車內就有現金160萬、後車廂也有以保險箱裝著的100多萬現金，總共達319萬7000元。

警方經持續追查及收網，前後共逮獲江男及陳男等相關成員19人，並起出現金、手機及存摺、提款卡等贓證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦。