苗栗縣南庄鄉加里山大坪登山口前迴車道非常狹小，僅容車輛迴車使用，卻有山友惡意占用停車。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉加里山近年因疫情影響，引來許多山友前來攀爬，但因當地並無公共運輸系統到達，山友都需自行開車前來，由於林道狹小，尤其是大坪登山口木造平台前的迴車道，常因不良山友任意停車，造成其它山友迴車困難，新竹林管處決定將在迴車道畫設黃色網狀線，提醒所有山友注意切勿任意占用停車。

南庄鄉加里山標高2，220公尺，為苗栗地區最具有指標性的中級山，素有台版富士山的美名，近年更被網友們票選為「台灣百大必訪步道」的第3名，不管平日或假日都有絡繹不絕的山友造訪，但由於上山道路狹窄，停車空間較為有限，常有山友貪圖方便，將車輛停放於登山口前的迴車空間，造成大家的不便，同時也在網路上引起不少的撻伐聲浪。

為改善這個停車亂象，新竹林管處先在去年11月間設置了停車告示牌，提醒山友儘早尋找合適停車位置，然而迴車空間遭佔用情形仍時而發生，林管處才決定要在迴車道劃設禁止臨停標線，提醒開車民眾避免影響行車動線。

新竹林管處表示，擁有美麗山林環境的加里山，需要大家共同維護，請多為其他造訪者想一想，切勿因自己一時的方便而造成他人的困擾。