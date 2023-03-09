氣質女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐後，成為豪門媳婦一舉一動都受到關注，與婆婆向太陳嵐的婆媳間真實互動最令外界好奇；向太最近分享與郭碧婷同框的影片，事後更發文納悶「為什麼外面有這麼多婆媳關係不好的問題」，更點出婆媳間相處訣竅，間接透露自己不為難媳婦且彼此尊重。

向太是香港娛樂圈知名的女強人，也是郭碧婷的婆婆，近期她開始藉由經營社群平台，讓大家一窺豪門的世界，還有她與家人之間的日常；向太今（9日）在社群釋出一段與媳婦私下相處的畫面，郭碧婷罕見露臉立刻引起粉絲討論，她對著向太撒嬌更力破不合傳聞。

而向太也在微博上講到婆媳問題，她自認婆媳關係很簡單，應該要互愛互重，相處就不會有太大困難，更納悶地說，「不明白為什麼外面有這麼多婆媳關係不好的問題」；向太也補充說，不為難兒子，基於愛孫子孫女，媳婦一定要尊重婆婆，婆婆一定別為難媳婦，否則就會失去所有愛的人。

廣大網友看到向太有感而發的一席話，也間接得知向太與郭碧婷相處就如她所說，她才會覺得有婆媳問題很奇怪，兩人互動也令羨煞眾人，「互敬互愛就是最好的相處模式」、「其實向太和郭碧婷才是真愛吧」、「不能說郭碧婷嫁對人，嫁對家庭吧，有婆婆向太疼她」。