國際知名市場研究與顧問諮詢機構「IDC(International Data Corporation)」3月8日於新加坡「AFSC亞太金融服務大會」中頒發亞太金融創新服務獎（Financial Insights Innovation Awards,FIIA），第一銀行從亞太地區銀行和保險公司逾百件參賽作品中脫穎而出，獲「Asia's Leader in Sustainable Finance(亞洲永續金融領導者)」大獎，首度參賽就拿下亞太區域級大獎，顯示一銀對數位永續的努力備受國際肯定，為亞洲區永續金融最佳典範。 面對後疫情時代及數位化浪潮，一銀領先同業，首度將轉型思維聚焦在企業放款領域，規劃一系列數位化發展藍圖，引進門牌定位及GIS地理資訊技術，建立「智慧(GIS)派工」及「客戶情蒐管理圖台」兩大業務開發模組。前者協助業務管理單位自動化分配潛在客戶名單，增進分行業務推展意願，後者主要提升分行業務人員自主開發能力，探索分行周遭企業客戶，並整合大數據分析專利模型，加值各項內外部資訊，包括計算最佳拜訪路徑、關懷企業輔助與開拓新戶輔助等，以提高前線法金業務人員成案機率。一銀致力以科技結合金融服務，以三項專利技術結合兩大主要業務開發模組，串接內外部即時企業資訊，打造第一金融智慧地圖系統，並積極落實到全臺分行，優化既有業務推展流程，以協助分行開發法人金融新客源。 「IDC」為全球著名針對資訊科技、電信產業和消費科技的市場研究及顧問諮詢機構，在全球擁有超過1,300名分析師，對110多個國家的技術發展趨勢和產業商機深入分析；該機構透過全球化、區域性和本地化的專業視角，透過每年舉辦「亞太金融創新服務獎」及「未來企業大獎」，嚴謹評選在數位科技領域具創新表現的傑出企業予以表揚，頗受各產業界矚目。一銀表示，能獲得「亞洲永續金融領導者」大獎實屬不易，未來也將持續運用金融科技創新，優化作業流程及客戶服務，以全球永續金融領導者為目標邁進。