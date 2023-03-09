長榮航及立榮航表示，將依相關主管機關公布新增之飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。
2020年2月疫情爆發，陸委會限縮兩岸直飛航線，僅有上海、北京、成都和廈門等四個航點可飛航，隨著疫情降溫，陸委會9日宣布恢復兩岸直航，10日開始實施除了既有四個航點外，目前規劃開放十個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。
另外，規劃得申請包機共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。
陸委會9日下午宣布恢復兩岸定期航班，10日開始實施，長榮航（2618）及立榮航空目前兩岸航班持續增班，自3月26日起，桃園－北京每日1班，桃園－成都每周二班、松山－廈門每周三班，上海航線每周將達27班，包括桃園－浦東每周15班、松山－浦東每周三班、松山－虹橋每周6班、高雄－浦東每周三班。
長榮航及立榮航表示，將依相關主管機關公布新增之飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。
2020年2月疫情爆發，陸委會限縮兩岸直飛航線，僅有上海、北京、成都和廈門等四個航點可飛航，隨著疫情降溫，陸委會9日宣布恢復兩岸直航，10日開始實施除了既有四個航點外，目前規劃開放十個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。
另外，規劃得申請包機共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。
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