長榮航及立榮航表示，將依相關主管機關公布新增之飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。

2020年2月疫情爆發，陸委會限縮兩岸直飛航線，僅有上海、北京、成都和廈門等四個航點可飛航，隨著疫情降溫，陸委會9日宣布恢復兩岸直航，10日開始實施除了既有四個航點外，目前規劃開放十個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

另外，規劃得申請包機共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。