英格蘭超級足球聯賽是全世界競爭最激烈的聯賽，每個賽季有3支球隊可以從第二級的英冠聯賽升級，但升班馬想成功留在英超並不容易，以近10個賽季的英超為例，30支升級球隊中，有13隊只存活一季就降回英冠，也就是不到3分之2的升級球隊能留在英超兩季或更長。這10個賽季裡頭只有2017-18賽季是3支升班馬全部留級，其中5個賽季有兩隊存活、4個賽季只留下一隊，但也沒有3支升班馬同時降級的紀錄出現。

倫敦球隊富勒姆，2001-02賽季首次以英冠冠軍身分升上英超，並成功留在英超13個賽季，2008-09賽季締造隊史最佳的第7名，進而獲得參加歐洲聯賽第3輪資格賽，富勒姆也把握住難得出席歐洲賽事的機會扮演灰姑娘，一路過關斬將殺入決賽，包括在淘汰賽階段先後擊敗頓涅茨克礦工、尤文圖斯、沃夫斯堡和漢堡等歐洲勁旅，決賽與馬德里競技激戰120分鐘，才在加時賽以1：2落敗。

富勒姆在2014-15賽季降回英冠，沉潛4年後再回升英超，不過最近兩次都坐了「升降機」，本季是富勒姆近5年第3度挑戰英超，而出乎意料的是，綽號「佃農」的富勒姆目前排名高居第7，11勝6和9負已經拿到39分，遠高於前兩次重返英超的26分(18-19)和28分(20-21)，在剩下12輪比賽的情況下，有機會挑戰隊史在英超最佳的53分(08-09)紀錄，甚至再度取得參加歐洲賽事的入場券也並非夢想。

近10年的英超升班馬當中，能夠升級後立即取得歐洲賽事參賽資格的只有18-19賽季的狼隊，當時狼隊以57分排名第7，獲得歐洲聯賽第2輪資格賽門票，富勒姆還有機會一舉超越狼隊，成為近10年來最強的升班馬。

富勒姆上一輪在客場2：3不敵競爭歐洲賽門票的布倫特福德，中止最近各項賽事的7連不敗，本周富勒姆回到主場，迎戰榜首隊伍兵工廠。兵工廠最近豪取聯賽4連勝，穩住榜首位置，並且拉開與第2名曼城之間的差距為5分，能否重奪18年的聯賽冠軍現在還言之過早，但槍手客場戰績是英超最佳，相信會給富勒姆帶來很大麻煩。

富勒姆的主力前鋒米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)在1月4日之後就沒再進球，但租借自頓涅茨克礦工的以色列中場所羅門(Manor Solomon)近況絕佳，已經連續5場比賽進球，是槍手必須小心提防的角色。兵工廠在最近的4連勝中，有2場都演出傷停補時的逆轉絕殺戲碼，充分反映出槍手們永不放棄的鬥志和爭勝心。從兩隊的近況推測，兵工廠實力應是略勝一籌，但近期的防守稍嫌穩定度不足，富勒姆在主場絕對有機會取得進球甚至爆冷。推薦玩法：(2.5球)大、兩隊是否都進球(是)。