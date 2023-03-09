被德國《世界報》（Die Welt）評論為「哲思音樂家的最佳典範」的法國鋼琴家大衛．弗萊，5月將首度來台，演奏巴赫經典作《郭德堡變奏曲》。

「像我這樣的凡人，彈奏郭德堡變奏曲是一個真真實實的試煉。」大衛．弗萊表示，這是巴赫畢生的傑作，「也是關於生命的作品。我們是來服務這些無限複雜的作品的。」

大衛．弗萊表示，《郭德堡變奏曲》其實是一部相當現代感的作品，「veranderungen在德語中是Transformations的意思。樂曲章節經過這些幻化之後，你又回到了最初的簡單主題，完成了幻化轉變，也帶來了一種永恆的再生。」

《郭德堡變奏曲》的樂曲結構包括一段Aria主題和30個變奏，最後再回到Aria，大衛．弗萊表示，「當你在30個變奏之後再演奏那個主題時，就好像你在生命的盡頭，回首過去一個半小時發生的一切，你聽到30種變化就在你的生命中如光影拂掠。很少有作品像《郭德堡變奏曲》這樣，通過回歸到原始純粹的主題，給人以重生的感覺。」

大衛．弗萊4歲開始學鋼琴，就讀巴黎高等音樂院師事雅克．魯維耶，曾獲得德國回聲古典音樂「年度器樂家」獎、魯爾鋼琴藝術節新人獎、2008年BBC音樂雜誌年度新人獎、2004年蒙特婁國際音樂大賽第二名及最佳加拿大音樂作品詮釋獎。

邀請大衛．弗萊來台的「新象．環境．藝之美文創」藝術總監樊曼儂表示，「大約6年前，我們發現這位法國鋼琴家大衛．弗萊，他詮釋巴赫有其特別獨到的演繹，他的情感深度能夠碰觸到心坎、令人怦然心動。」

樊曼儂表示，大衛．弗萊的巴赫《郭德堡變奏曲》以其獨特的詮釋，展現了變奏曲中不同聲部之間錯綜複雜的相互作用，「他解析音樂，深究其所以然，運用什麼樣的音樂元素，會形成樂曲什麼樣的影響，讓人聽得津津有味，就好比聆聽法國名廚為饕客解說每道佳餚烹調的藝術，聽他講音色彷彿秀色可餐。如此年輕卻能想到他人所未曾想到過的，我想，古典音樂就是需要像他這樣創新的思維，所以我們就積極計畫邀請他來台灣演出。」

大衛．弗萊演出將於5月10日台北國家音樂廳、5月12日高雄衛武營國家音樂廳登場。