「草屯手工藝產業園區」第2次招商說明會，吸引約70家業者參加。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府規劃開發「草屯手工藝產業園區」去年6月動工，首次土地標售共7家業者標購12筆土地，9日在草屯鎮君庭婚宴莊園辦理第2次招商說明會，吸引約70家業者參加，南投縣副縣長王瑞德親自主持，他強調，這座園區交通方便，深具發展潛力，意者4月14日前可向建設處產業發展科投標申購。

草屯手工藝產業園區佔地13.94公頃，可售用地8.79公頃，去年底第1次標售共7家廠商申請，賣出12筆、3.52公頃，土地銷售率達4成，園區交通便捷，設有雙出入口，規劃15米及12米道路，以中正路為聯外道路，10分鐘可接國道6號、台3甲及國道3號，更規劃綠地、公園、滯洪池等，提供休憩使用，預估2024年中交付土地給廠商同步建廠，整個園區可望2025年底完工。

草屯手工藝產業園區以中正路為聯外道路，10分鐘可接國道6號、台3甲及國道3號，交通便捷。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

草屯手工藝產業園區2度招商，受理時間至4月14日止。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

草屯手工藝產業園區9日舉行第2次招商說明會，將標售土地面積約5.27公頃，18筆土地各坵塊面積約500坪至2500坪，受理時間至4月14日止，王瑞德親自主持，南投縣議員林憶如、蔡銘軒出席說明會表示，園區開交通方便，廠商到園區投資，可以帶動就業，也可就近和南開大學、國立臺灣工藝研究發展中心合作，有助於地方發展。

南投縣議員林憶如、蔡銘軒出席招商說明會，認為草屯手工藝園區對地方繁榮可期。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

王瑞德說，草屯手工藝園區規劃引進6大產業，如木竹製品製造業、金屬製品製造業、食品製造業、批發業、專門設計業、其他製造業，可串聯鄰近南投旺來產業園區、南崗工業區等相關產業鏈，未來園區開發完成，預期將可創造年產值約25億元，並增加1200人就業機會，帶動每周約3000人次觀光人潮，對未來發展有加乘效果，地方繁榮可期。