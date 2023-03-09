但由於金管會已同意各金控可彈性運用資本公積及法定盈餘公積發放現金股利，國泰金帳上有逾2,100億元資本公積，扣除特別股部分，市場分析，國泰金仍有極大額度支撐今年發放1元以上現金股利。
國泰金對此表示，相關現金股利發放仍待與金管會進一步溝通後，再由董事會拍板，目前沒有任何決定。
由於台灣10年期公債殖利率從高點1.93％回穩到1.23％左右，國泰金9日亦公告，要先申報生效300億元主順位公司債額度，可在二年內伺機發債，以調度營運現金，調配資金成本。
都是資本市場害的。由於國泰人壽、國泰世華銀行去年底帳上都有股債未實現評價損失，因此國泰金控9日公告，國壽今年不上繳現金，國泰世華銀則上繳20.56億元，連同國泰投信上繳14.6億元、國泰證券上繳現金9.9億元及國泰創投上繳1億元，共有46.06億元，創近年相對低金額。
但由於金管會已同意各金控可彈性運用資本公積及法定盈餘公積發放現金股利，國泰金帳上有逾2,100億元資本公積，扣除特別股部分，市場分析，國泰金仍有極大額度支撐今年發放1元以上現金股利。
國泰金對此表示，相關現金股利發放仍待與金管會進一步溝通後，再由董事會拍板，目前沒有任何決定。
由於台灣10年期公債殖利率從高點1.93％回穩到1.23％左右，國泰金9日亦公告，要先申報生效300億元主順位公司債額度，可在二年內伺機發債，以調度營運現金，調配資金成本。
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