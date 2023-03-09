疫情紅利消失，運價走跌，長榮（2603）2月合併營收186.8億元，月減28.82％，年減66.22％，累計前兩月合併營收為449.22億元，年減59.94％。隨著長榮去年財報即將發布，市場關注長榮現金股息的訊息，預估現金殖利率約39％左右，激勵長榮近期股價走揚，9日收在164.5元，周K連三紅。

長榮2月貨載仍然受到大陸地區疫情以及農曆春節假期產線停工、遞延出貨的影響，加上2月份天數較少，致整體營收下滑。

隨著疫後、節後產線逐步復工，預計後續出口貨載可望逐步加溫。

此外，陽明9日已發布去年EPS數字為51.71元，略低於法人推估EPS為54.96元數字，董事會決議每股將配發20元現金股利，配發率達38.6％，以9日股價計算，現金殖利率約30％。

市場等待長榮發布去年EPS及股利政策，法人估計長榮去年EPS約為130.43元，公司日前曾表態現金股利配發率約五成，推估長榮每股現金股利有望達65元，以9日股價計算，現金殖利率約39.5％。