王道銀行表示，去年合併稅後純益達58.08億元、年增82％；個體稅後純益達50.34億元，大幅年增173％，EPS達1.8元，年增率更達到186％，每股淨值達12.45元，去年稅後純益、EPS、每股淨值皆創下近五年新高。

除個體獲利表現亮麗，王道銀股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）也分別提高至13.59％、1.5％，排除一次性收益後，仍分別達5.64％、0.6％，不過，無論是否包括租賃一次性收益，ROE及ROA皆創近五年新高。

展望今年獲利，王道銀指出，今年利率預期位於高位，加上內部持續拓展新種業務及新種產品，整體收益年成長幅度預計會比去年成長。去年王道銀淨利差（NIM）達0.95％、 存放利差（Spread）1.71％，今年仍樂觀期待，但資產成長並非重點，將更重視存放比、資金運用。

逾放比方面，截至去年底止，王道銀逾放比為0.35％，備抵呆帳覆蓋率則為431.51％。王道銀說明，逾放比仍偏高，主因2019年潤寅詐貸案件影響，但此案逾放金額僅剩3.8億元，並已獲法院一審拍定擔保品與可分配款，預期可回收的金額與逾放金額差異，待順利收回後，逾放比就可大幅下降。

其餘子公司，中華票券去年稅後純益僅10.4億元、年減44％，但王道銀對今年華票獲利「審慎樂觀」，債券部位將伺機投資較高收益的標，把握波段操作機會、提升整體收益，並強化資金成本、流動性的控管，以此因應外部環境壓力。

另，王道銀旗下台灣工銀租賃，去年底與日盛國際租賃合併為「日盛台駿租賃」，王道銀行持有日盛台駿租賃約44.5％股權，為第二大股東，成為王道銀「小金雞」，王道銀規劃兩年內完成日盛台駿租賃上市。