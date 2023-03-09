美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車「好奇號」（Curiosity），過去10多年來在火星上不斷遊走，探索地表環境與尋找生命存在的跡象。最近它把目光轉向天空，拍下日落時太陽光穿透雲層，照射在地表上，形成雲隙光（crepuscular ray）的美景。而這也是人類首度看到火星「日落薄暮」的景象。

The Curiosity rover just sent back a stunning postcard capturing its view of a shimmering sunset on Mars. https://t.co/JHO7KiYfyz — CNN International (@cnni) March 8, 2023

根據CNN報導，NASA日前公布「好奇號」傳回的最新火星照，照片拍攝於上月2日，可清楚看到火星日落時雲隙光映照天空的美景。科學家表示，大多數火星雲由水冰構成，漂浮在距離地面大約60公里的高度，但「好奇號」最新拍攝的照片顯示，雲層的高度超過了60公里，研判組成成分是結凍的「二氧化碳冰」，也就是乾冰。

科學家透過觀測雲，包括雲層形成的地點和時間，來了解火星的大氣組成、溫度和其他天氣變化。2021年時，「好奇號」使用黑白相機記錄雲移動時的結構，最新的調查則是透過彩色相機，幫助科學家了解雲粒子如何隨時間增長。

NASA's Curiosity rover shares a stunning sunset on Mars https://t.co/LeqBxhOSmh — WISN 12 NEWS (@WISN12News) March 8, 2023

另外在今年1月27日，「好奇號」則是拍下狀似羽毛的閃亮雲朵美景。科羅拉多州大氣科學家馬克（Mark Lemmon）指出，這種類型的雲稱為「虹彩」（iridescence），代表雲的粒子大小與周遭都相同，而透過觀察顏色變化，能看出粒子大小在雲中的變化，有助於了解雲的演化方式。

除了「好奇號」之外，目前在火星上的探測車還有美國的「毅力號」（Perseverance）及中國的「祝融號」（Zhurong）。