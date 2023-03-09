2023第五屆世界棒球經典賽昨（8日）開戰，中華隊賽首戰雖以5比12不敵巴拿馬，但現場由中職各隊啦啦隊組成的「經典女孩」，引領著滿場觀眾一同為中華隊加油的應援聲，不只讓現場沸騰，更紅到美國，連大聯盟官網記者記者摩納根（Matt Monagan）都因此被嚇到，更以生動的比喻描繪他的感受。

在該場比賽進行的過程中，經典女孩站在顯眼的位置，穿著經典的「紅、藍、白」戰袍，一起攜手為中華隊加油，又唱又跳的模樣成為場上的一大「嬌」點。中職在吸收日韓精華後，發展出台灣棒球特有的應援文化，讓不少外媒留下深刻印象，連擔任本屆A組賽事報導採訪的記者摩納根都大受震撼。

經典女孩開心的對台下比讚。(圖／鄭任南攝)

經典女孩中Yuri（右二）應援的身姿相當具有活力。(圖／鄭任南攝)

摩納根在大聯盟的官網上指出：「啦啦隊在觀眾席上跳舞，球迷們敲打加油棒，吶喊聲從本壘板後方一直傳到外野座位，現場聽起來就像一個15540人的管弦樂隊在你家客廳裡演奏。」此外，也在推特上曬出現場影片，表示：「球迷們仍然站著、歡呼、跳舞、唱歌、極好的！」生動描繪出在現場的感受。

Chinese Taipei is currently down 12-4 in the ninth inning. Fans still standing, cheering, dancing, singing. Incredible pic.twitter.com/RQOpLJuVEl — Matt Monagan (@MattMonagan) March 8, 2023

而除了摩納根因為應援聲大受震撼以外，巴拿馬教頭歐提茲（Luis Ortiz）也被嚇到，據《中天新聞》報導，他賽後受訪時指出：「中華隊本身實力強勁，且加上有地主隊優勢，因此我們需要積極搶分才能對抗熱情的應援。」