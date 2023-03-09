金鐘影后天心出道多年，優雅氣質和精湛演技深受粉絲喜愛，2016年嫁給韓籍攝影師老公金榮敏，雖然夫妻感情很好，但近年因疫情跟工作影響，天心說過一年只見一次面，沒想到今(9日)天心一打開門，見到老公回家看她，讓她非常意外，直喊：「魂嚇飛一半了啦！」

天心9日在臉書曬出老公的背影照，表示老公突然回到家裡，讓她以為要不是走錯到別人家就是遇到鬼，一問之下，老公的答覆超甜：「想妳…知道妳忙」，且經紀人跟工作人員都知道此事，才發現是甜蜜驚喜，並下三個Hashtag表示當下的心情：「金太太吳天心在這兒」、「我的『驚』『喜』三八女人節」，「想見你衝一波」。

天心對老公突然返台相當意外。(圖/天心 FB)

貼文曝光後，粉絲們都被閃到：「甜死不償命，就是愛，任何時間都給另一半」、「100分～韓劇式的浪漫」、「還好是驚喜不是驚嚇」、「姐夫好浪漫喔喔喔喔」、「真的是想見你耶，太有愛了」、「付諸行動的思念」、「雖然是黑白照片～可是看到了粉紅泡泡一直冒出來」。

天心2016年和認識4個月的金榮敏閃婚，一度震驚演藝圈，連她自己都嚇到，如今已邁入第7個年頭，距離和語言隔閡不影響感情，經常在社群曬恩愛。對這段婚姻，天心曾說過「我們真大膽，閃婚，這是賭博」，老公則回道：「有些人或許交往一輩子，跨進婚姻後開始變化⋯時間長短沒關係，是心態」，更甜蜜告白：「妳是我唯一的朋友，想分享一切的伴侶。」