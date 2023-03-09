大陸觀察者網9日報導，大陸國務院機構改革方案提請人大審議，其中，將5年前畫入大陸衛健委的老齡工作，重新畫歸民政部。大陸首都經濟貿易大學勞動與社會保障系副教授張立龍認為，此舉將更有利於實施積極應對人口老齡化的國家戰略，更好發展養老事業和養老產業，推動實現全體老年人享有基本養老服務。

張立龍表示，中國大陸人口老齡化在未來十幾年將進入加速期，但養老服務體系發展仍面臨很大困難。隨著1962-1972出生高峰的人口進入老齡化階段，中國大陸人口老齡化將進一步加速。據大陸第七次人口普查數據預測，中國大陸65歲以上人口在2025年、2030年、2035年將分別達到2.26億、2.78億、3.36億，占總人口比重將分別達到15.96％、19.70％、24.18％。

張立龍稱，雖然中國大陸正在推進以居家為基礎、社區為依託、機構為補充、醫養相結合的具有中方特色的養老服務體系建設，但整體來看，養老服務體系發展還面臨很多挑戰：首先，從總量來看，養老服務機構的數量不能滿足快速老齡化產生的需求。其次，供需錯位失衡。第三，各主體功能定位不清。第四，城鄉、區域差異較大，養老服務不均衡現象嚴重。此外，中方養老服務體系發展也面臨人才短缺問題。

張立龍認為，本次機構調整，大大增強了民政部門組織協調發展養老服務體系職能，為協調解決養老服務體系發展各種困難、更好發展養老服務體系，推動實現全體老年人享有基本養老服務提供了組織支撐，對於彌補積極應對人口老齡化的養老服務體系短板具有重要意義。

對於養老產業，張立龍指出，中國大陸國家統計局在2020年2月公布了養老產業目錄，包括養老照護服務，老年醫療衛生服務，老年健康促進與社會參與，老年社會保障，養老教育培訓和人力資源服務，養老金融服務，養老科技和智慧養老服務，養老公共管理，其他養老服務，老年用品及相關產品製造，老年用品及相關產品銷售和租賃，養老設施建設等12個大類。

張立龍認為，這次機構調整將更加有利於中國大陸養老服務體系，尤其是覆蓋全體老年人的基本養老服務體系發展，對養老產業發展的影響將是全面的。也就是說，此次機構調整對養老產業目錄的各個方面都會產生影響。

機構調整後，繼續加強養老服務資源和醫療服務資源的融合發展，提升養老服務業的服務能力和水準，特別是慢病管理、長期護理和失能預防等方面能力，仍是需要重點關注問題。

張立龍指出，2018年國務院機構改革方案時組建國家衛生健康委員會，當時的改革有助於推動醫養結合、健康養老服務業發展。但老齡工作整體上屬於綜合性事務，健康是核心要素，但還涉及養老照護、社會保障、文化服務、精神關懷、設施建設等領域，衛健委在醫療支持領域可發揮重要作用，但其他領域協調難度相對較大。民政部門在統籌協調老齡事務上表現出一定優勢，掌握了大量養老機構設施資源、社區基礎設施和空間，具有較強的基層治理和服務能力，能更深入廣泛地協調各類老齡事務。