金銀淑驚喜透露《黑暗榮耀》第2部會是復仇成功的方向發展。（Netflix提供）

Netflix韓劇《黑暗榮耀》第2部明（10日）將上線，宋慧喬飾演的「文同珢」是否能夠成功復仇備受期待，她8日與導演安吉鎬、編劇金銀淑接受韓媒訪問，金銀淑驚喜透露會是復仇成功的方向發展，宋慧喬提到劇中有場她脫下外衣，向李到晛並秀出全身傷疤的戲，拍攝前還特地節食瘦身，展現敬業態度。

金銀淑笑說：「真的很對不起全世界叫『朴涎鎭』的人！現在若是要提自己的名字應該會很難吧，應該是說毀損名譽嗎？我想說聲對不起！」不過隨後竟爆笑表示：「但是涎鎭啊，我好開心！」透露自己首次挑戰復仇劇就成功的喜悅之情，她也為各種劇情猜測進行解說，劇中河度領不僅慘被朴涎鎭（林知衍 飾）戴綠帽，疼愛有加的女兒還不是自己親生的，金銀淑勁爆解釋：「最不像話的猜測就是有人覺得河度領有無精子症，因此生不出孩子來，但他其實是個很正常的人，不要這樣！」

此外，第1部深受觀眾喜愛，金銀淑也表示，因為反響太熱烈，反而很害怕，「所以我重新看了第2部的劇本，看完後更讓人覺得害怕，果然寫得很好。」宋慧喬謙虛表示，第1部上線之前還很擔心若是反應不好怎麼辦，因為是首度嘗試的類型，覺得自己有很多不足之處，「覺得應該要做得更好才是」，很開心這次的表現能獲得讚賞，並坦言剛開始演出時的確還是會有宋慧喬的影子在，不過日前公開的第2部正式預告中，自己怒吼喊出「別再這樣笑啦」的場面，讓網友印象深刻，宋慧喬自豪，是100％投入在文同珢中才能演出來。

劇中文同珢曾被拿電棒捲燙膚霸凌，宋慧喬表示文同珢身上佈滿的傷疤，都得花費很長的時間才能化好，尤其是她在李到晛面前脫衣展示傷疤的經典場面，更是長達4、5小時，不僅如此，自己為了這場戲很努力瘦身，拍攝前3天只吃香蕉，前1天連水都沒喝，「讓我覺得累到快死了」，皮膚也出狀況，但因此很符合角色狀態，「雖然演出文同珢的期間很辛苦，不過是能用演技替受害者發聲，讓我覺得意義非凡。」

《黑暗榮耀》第2部共8集將於明（10日）下午4點於Netflix在全球190國獨家上線。