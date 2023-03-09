義大利隊明天將與地主中華隊交手，將面臨滿場球迷的「台式應援」，總教練皮亞薩（Mike Piazza）有預想到在中華隊主場會很難應付，也提到，中華隊是支有紀律、基本功、控球的球隊，且總是很難對付。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽昨天開打，義大利輪空仍到洲際棒球場觀看其他球隊賽事，也趁機體驗一下台式應援。今晚義大利迎來本屆經典賽首戰，碰上古巴隊，接著陸續碰中華隊、巴拿馬及荷蘭，4連戰且是「晚晚早晚」賽程。

對於這樣的賽程安排，皮亞薩正向去面對，「希望這樣的安排對我們是有利的，我們1場都還沒打荷蘭就已經打了2場，雖然我們有更多機會去觀察對手，但更重要的是在場上是否能成功執行策略。」

談到明天將碰上地主隊，皮亞薩說：「在中華隊主場比賽絕對是很難對付的，但這是大家都會遇到的挑戰，這就是棒球，不能低估任何對手，每一場都要為榮譽而戰，雖然中華隊不像美國球員那麼有力量，但紀律、基本功、控球都是不容易對付的，4場比賽都不能輕忽，希望我們能成為分組前2名的球隊，成功晉級。」