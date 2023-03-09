國民黨總統提名歷經沸沸揚揚，黨主席朱立倫今(9日)透過秘書長黃健庭對外表態，將不會把自己納入總統民調。媒體人張禹宣表示，不安定因素消除一半，強化了黨中央的公正性，但僅僅一半。他強調，朱立倫不該只是被動地「我沒有要選」，而是該主動作那欠缺的東風，替侯友宜製造空間換取時間。如何防止藍營內不同擁護者互打，才是朱立倫真正的課題，朱有智慧化解，唯一差就差在，能否在時間來得及之前「甘願」。

張禹宣指出，貓膩在於這口並非由朱立倫本人而開，透過轉達的方式，替事後變卦不落人話柄埋下伏筆。其次，主張的是不納入民調而非不選。依照「最強」的說法，只要持續保持能夠打贏民進黨的態勢，當然沒有朱立倫的角色與空間，在此時不加入民調等於不參選2024。但朱立倫真正應該允諾的，並非被動式的妥協「不作穿雲箭」，而是實質上發揮主席的角色，甘願「作那所欠的東風」，才是玩真的大公無私。

張禹宣認為，侯友宜欠的是「時間換取空間」，在六月休議期間之前，如何在市長任期與參選總統之間拿捏權衡，面對政敵與黨內雜音持續進逼的聲浪，侯友宜正不斷失血。朱立倫不該只是「我沒有要選」，而是該作那東風，替侯友宜「製造空間換取時間」。

換言之，如果朱立倫只是「不作穿雲箭」，聲稱自己不加入民調，也開放郭台銘入場，最後的結果只會導致泛藍內部廝殺慘烈，壁壘分明最後兩人民調雙雙走低，最後就算朱立倫整碗捧去，也只剩破鍋爛蓋。若朱立倫真心「大局為重」，就該主動作那欠缺的東風。

反觀國民黨當前，即便爭執稍停。不管是過去挺韓的勢力，又或是支持侯友宜的聲音，以及郭台銘的擁護者，彼此仍然存在高度的敵視，甚至頻頻喊出「非Ｘ不投」，在網路上彼此論戰的火力，比打執政黨更來的兇猛，這才是朱立倫真正的課題。

「被動地應對，等同主動的放任國民黨走向敗局。」張禹宣強調，2022的大勝並非國民黨或者任何一個人的勝利，重點也不在於任何一個候選人，而是全台灣所有勝選的議員到縣市首長，數百名人士共同創造的成果，動力的根源叫做「討厭民進黨」。

張禹宣直言，當開始出現「非Ｘ不投、沒Ｘ郊遊」的聲浪時，就已經正中民進黨的下懷，偏離了這樣的初衷。最後，輸的也不是國民黨，屆時國民黨恐怕已不復存在。而這些，朱立倫絕對清楚明白，也有智慧化解。唯一差就差在，能否在時間來得及之前「甘願」。