台寶去年因新冠檢測委託服務收入挹注，營收4,475萬元，年增64.76％，創歷史新高。營運長楊鈞堯表示，隨著疫情和緩，今年將大幅翻新營收貢獻，洽談中的CDMO業務將自第二季起陸續展現成果，潛在客戶涵蓋國內外新藥、外泌體等相關領域，屆時不僅可有效提升細胞工廠的產能利用率，也將成為推動今年營收成長的主要動能。

台寶生醫的細胞治療製備處理中心（CPC）是全台首個正式營運的細胞醫療PIC/S GMP工廠，有12條獨立的閉鎖型模組化全自動生產線，與歐美先進製程同步，可同時生產自有產品與發展CDMO業務，符合細胞醫療小量多樣化的需求特色。

楊鈞堯指出，細胞醫療的運輸相當昂貴，適合在地化生產，隨著越來越多的細胞醫療產品獲准上市，也為區域型CDMO業者帶來龐大的潛在商機。台寶生醫歷經逾半年與客戶端就細胞培養及篩選、技術及製程開發等需求逐一對接，目前已進入最後階段，預計自第二季起可望逐步展現CDMO的營收挹注。

新藥開發方面，旗下已有多款間葉幹細胞新藥進入不同的臨床試驗階段，為加速開發，董事會通過辦理本次現金增資計畫，預計募資上限4億元，將支應各項研發與臨床試驗、製程開發等費用，以充實營運資金。

展望今年，楊鈞堯表示，台寶運用技轉自美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）的創新基因修飾技術，開發出目前全球首個治療下肢缺血的基因修飾細胞新藥MSC/VEGF，預計今年下半年將在美國、台灣二地同步申請一期臨床試驗，正式啟動國際市場布局。此外，膝骨退化性關節炎新藥ChondrochymalR的二期臨床試驗預計將於今年中完成收案，加上CDMO項目將有新突破進展，對公司全年營運表現抱持正向樂觀。