和大2月營收5.78億元，較上月成長16.13％，年增32.9％，創歷年同期新高，累計前二月營收10.76億元，年增12.36％。隨著國境解封，和大表示，近期全球客戶陸續恢商務拜訪，也陸續帶來新訂單，樂觀今年營運續增。

除美墨邊境設廠，和大近年積極布建新世代AI廠房，嘉義五廠已於2月完成上樑典禮，預計今年第四季正式投產。和大看好，將間接挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能，整體而言，公司在電動車傳動領域的市占率仍將持續增加，進一步推升公司營收成長。

在去年營收衝高後，和大表示，隨著國境解封，全球客戶近期陸續恢復商務拜訪，陸續帶來新商機，除原有客戶產品外，今年也將有新客戶與新項目接續量產投入，都將推升公司業績續成長。

和大近年積極投入智慧機械設計與製造領域，近年累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控（ACM）人工智能系統，可使機台加工效能提升15～30％。