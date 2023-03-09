曾子余（左）、黃鐙輝師徒感情要好。（焦糖楓提供）

黃鐙輝、曾子余師徒2人，今（9日）暌違3年再次同台，為知名串燒店焦糖楓站台。從竹科工程師轉戰演藝圈的黃鐙輝擅長投資，涉獵台股、美股，他苦笑表示投資方面總共投資500萬元，目前總共虧損100多萬，他勸想投資的人千萬不能拿生活費投資，「你要投資的錢，一定要拿不是生活費，不是急用的，設定完目標就不要一直凹了，就放著，假如沒了，你要賺到其他的閒錢才能拿去凹。」

他樂觀表示股票的獲利虧損不能只看眼前，表示3年後將會反彈，現在一切都很難說。此外，黃鐙輝還積極發展副業，他今透露疫情期間就開始研發桂圓粥，總共投入20、30萬元，從去年底開始在大賣場販售，結果鮮少有人知道。黃鐙輝老婆萁萁表示，目前還沒回本，應該是行銷上出問題。

雖然股票虧損，黃鐙輝還是相當疼愛家人，日前花了20多萬帶全家人到日本旅遊，還另外出資讓岳母萁媽跟朋友去歐洲旅遊，花費多少？他大方表示，「換算後會覺得比保母費便宜啦，她幫我們帶小孩很辛苦」。

曾子余說，前陣子加油時刮刮樂刮到二獎，獎品為熊本團費折抵6000元，必須另外再支付33000，他忍不住抱怨，「那堆刮刮樂一定都是二獎，他們的行銷手段啦」，他也說之後沒有招待媽媽出國，應該飲水思源在台灣好好玩。

最後，談到荒山亮捲入性侵、遭索賠100萬一事，黃鐙輝說身為局外人，一切都是霧裡看花，不方便多說什麼，「現在就交給司法調查，相信司法公正，讓事情早日水落石出。」荒山亮該舉是否算外遇？黃鐙輝表示真的不知道，曾子余追問他是否會外遇？他笑說：「我深信一件事，免錢的最貴」。