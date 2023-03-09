2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，圖為彩排過程。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，導演李小平（中）出席記者會受訪。（季志翔攝）

2023創拓版李國修紀念作品《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心，4月1日於台中國家歌劇院巡迴演出，劇迷朋友們千萬不能錯過。（季志翔攝）

2023年創拓版《京劇啟示錄》適逢李國修逝世10週年再度開箱登上大舞台，9日演員們終於正式進場著裝上台進行總彩排，為晚間的首演場做最後的準備，也揭開此次北中南10場巡迴全台的序幕，一開場就帶來打漁殺家精彩震撼的大場面，不管是舞台佈景，燈光投影，服裝道具都令人嘆為觀止，屈中恆也表示經過這幾個月的密集排練，演員們都非常熟練有默契，相信一定能帶給觀眾最驚豔的演出。

演員受訪時紛紛表示對於今晚的演出已經做好準備，王月也表示心情非常緊張，但也很期待正式的演出，屈中恆則說自己心情很穩定，絕對能帶來最好的表現，郭子乾則說這齣戲實在是很難排，講到京戲完全是專業，更笑說自己和張允曦小8飾演的夫妻檔是來雜耍的，本瑜和瑞君都特別說看到大家都很努力，因為我們要呈現最好的，所有演員們都會同心協力，創造奇蹟再現經典。

總彩燈光一下，戲中戲中戲的梁家班演出的改良版「打漁殺家」以及屈中恆飾演的李師傅上門送鞋開始慢慢將劇情層層堆疊，接著郭子乾一出場教導演員們演戲的橋段讓人又哭又笑，此次舞台特別將80年代的中華商場搬上舞台，一出現滿滿的回憶湧上心頭，搭配影像設計更是勾勒出台灣人心中的黃金歲月，帶給觀眾們全新的啟示。

《京戲啟示錄》由「屏風表演班」演出「屏屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》，戲中戲中戲的獨特的敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，更是至今難以超越的曠世巨作。2023創拓版李國修紀念作品《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心，4月1日於台中國家歌劇院巡迴演出，劇迷朋友們千萬不能錯過。