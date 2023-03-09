2024年總統大選，國民黨秘書長黃健庭表示，2024總統初選民調「黨主席朱立倫不會把自己納入」。針對朱立倫是否可能不選2024年總統大選，前民進黨立委郭正亮表示，這種事一定要本人講才算；而朱立倫的困境就是民調不高。

針對朱立倫是否可能不選2024年總統大選，郭正亮今(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這要自己講才算，因為朱立倫不想講，這才是真正的問題。至於民進黨，副總統賴清德3月就底定了，國民黨至少要在6月底，可見藍營內部民眾的焦躁。他認為，朱立倫可以把初選提前到5月，讓大家有個確定的流程去走，就可以解套。

郭正亮接著指出，根據《TVBS》民調，朱立倫12％，他從4％、7％到12％。主持人馬千惠問到，朱立倫在各種對戰組合都是落後的，他看到民調落後，免得到時很難看，乾脆不要納入。郭正亮對此表示，這種事還是要自己講。聽傳言都不準，一定要本人講，不然都不算。而朱立倫的困境就是民調不高。