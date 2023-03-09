2024年總統大選，國民黨秘書長黃健庭表示，2024總統初選民調「黨主席朱立倫不會把自己納入」。針對朱立倫是否可能不選2024年總統大選，前民進黨立委郭正亮表示，這種事一定要本人講才算；而朱立倫的困境就是民調不高。
針對朱立倫是否可能不選2024年總統大選，郭正亮今(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這要自己講才算，因為朱立倫不想講，這才是真正的問題。至於民進黨，副總統賴清德3月就底定了，國民黨至少要在6月底，可見藍營內部民眾的焦躁。他認為，朱立倫可以把初選提前到5月，讓大家有個確定的流程去走，就可以解套。
郭正亮接著指出，根據《TVBS》民調，朱立倫12％，他從4％、7％到12％。主持人馬千惠問到，朱立倫在各種對戰組合都是落後的，他看到民調落後，免得到時很難看，乾脆不要納入。郭正亮對此表示，這種事還是要自己講。聽傳言都不準，一定要本人講，不然都不算。而朱立倫的困境就是民調不高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。