南消一大隊今天協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

南消一大隊今天協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

有鑑於一般護理之家所收容住民均為高齡者、行動不便或仰賴維生管線的弱勢者，當災害發生時，如何疏散收容對象及做好相關應變，需靠平時實際演練，台南市政府消防局第一大隊9日攜手東山區香格里拉護理之家，辦理機構自主防災演練，加強場所管理人員面對災害的應變突發能力。

為提升轄內「收容避難弱者」場所防災應變能力，建立場所管理權人「自己財產自己護」觀念，並落實自衛消防編組，以防災害不幸發生時，將傷害損失降至最低，有效保障該場所公共安全，南消一大隊今天協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。

此次演練內容模擬1樓住民寢室起火，冒出大量濃煙，護理之家立即啟動自衛消防編組任務分工，進行初期滅火、通報避難、安全防護等，進行人員避難疏散廣播、通報119，待消防局救災人車抵達現場後，成立前進指揮站等搶救作為，過程逼真。

南消一大隊大隊長陳博文表示，本次演練項目包含兵棋推演、實兵演練2個部分，兵棋推演可模擬災情的發生並藉由假想狀況的討論，強化護理機構人員的危機處理能力；實兵演練則可讓機構人員熟悉各編組任務與設備使用方法，降低災害發生時的損失。