桃園從早上6點起，不少區域空氣品質指標（AQI）陸續有超過150情形，達中級預警等級的紅燈警示。（圖取自空氣品質監測網／陳夢茹桃園傳真）

桃園因位處背風側擴散條件差，今天整體空氣品質不佳，從早上6點開始，桃園、中壢、平鎮、大園及觀音等區域，空氣品質指標（AQI）陸續有超過150情形，達中級預警等級的紅燈警示。為此市府成立防制指揮中心，更啟動「基北北桃」移動汙染源聯合管制措施。

環保局表示，台灣地區風向為偏東風，桃園市位處台灣西半部屬背風側，再加上水平風速減弱，導致擴散狀況不佳，汙染物易累積。據監測數據顯示，自上午6時起桃園、中壢、平鎮、大園、觀音等處空品監測站監測的空氣品質指標（AQI）陸續有超過150情形，達中級預警等級（紅燈），對所有族群不健康狀態。

市府也立即成立空氣汙染防制指揮中心，除依據「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定通報市府相關單位，包括教育局、社會局、衛生局、新聞處、農業局、民政局、觀旅局、交通局、水務局、勞動局、環保局含環境清潔稽查大隊，依權責執行相關應變及通報措施外，台鐵局及桃捷公司也同步於站內發布訊息，提醒市民採取保護措施。

環保局強調，考量空氣汙染具有跨境傳輸問題，為因應這次空品不良的情形，有特別主動通報臨近「北部空品區」縣市，包括台北市、新北市、基隆市等4縣市共同啟動移動汙染物聯合應變作為，加強對大型柴油車攔查作業，盼改善空氣品質不良的狀況。

環保局另也補充，針對這次空品不良情形，除依應變規範落實執行相關營建工地查核管制及要求物料堆置、裸露地表加強覆蓋與車行路徑加強灑水外，並通報23家廠家配合降載減排因應，降低排放情形。除此之外還特別結合環保署北區督察大隊啟動固定汙染源聯合稽查，防止不肖業者伺機偷排。

環保局表示，將持續監測市內各空氣品質監測站數值，並執行相關應變措施，據目前分析午後預計會有鋒面抵達，風速將隨之增強，空氣品質也將獲得改善，將持續掌握最新情形，協調應變管制事宜。