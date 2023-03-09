熊仔、Karencici9日受邀出席活動。日前傳出台灣元老級饒舌歌手Shian蝦味先因心肌梗塞猝逝，享年37歲，熊仔過去曾與蝦味先合作歌曲，昨透露，蝦味先過世的當天他有得知到噩耗，內心十分難過、緬懷著蝦味先，不捨說：「覺得蠻可惜的，在他走之前沒有再跟他多聊到。」

熊仔也憶起，2人去年還有相約一起去玩拋接球，加上生活中有許多共同朋友，私下偶爾會在朋友們生日時相聚見面，豈料蝦味先卻因病逝世，令人惋惜。熊仔近期與線上課程平台合作推出饒舌課程，吸引許多熱愛饒舌歌曲的樂迷支持，升格當老師的他，自認是會照顧型的老師，「教練型、輔助型，但如果是個人指導製作的話，會很嚴厲，別人太混會直接罵，一開始當然很溫柔，後來發現我沒有什麼耐心。」

Karencici日前飛去參加巴黎時裝周，很享受在當地的時光。她與男友KVN穩定交往中，昨分享，若未來有機會想去巴黎拍婚紗照，更自虧：「我會很土的在巴黎鐵塔下拍，如果可以真的很想去歐洲拍婚紗，環境太美、太浪漫。」不過至今還沒有告訴男友這個想法、也未有結婚計劃，「現在我們先關注在事業上。」