展望後市，國境開放、航空公司運能逐漸恢復、國際商務及觀光旅客回流，疫情三年期間停滯動能重新啟動，將逐季推升觀光飯店客房、餐飲及宴會的業績成長，法人樂觀預估寒舍今年全年可望順利轉盈。

除礁溪寒沐酒店外，寒舍旗下台北喜來登飯店、台北寒舍艾美酒店與寒居酒店等都會飯店多以國際旅客為主要客源的寒舍，邊境開放後國旅商旅訂房已回到疫前九成水準，1月更因春節連假助攻下，旗下四家據點的平均住房率約65％，平均房價則上升至7,550元，月增11％，年增24％，隨住房率與房價回升，加上餐飲業績維持高檔，自結1月稅後淨利為0.74億元，年增5.48倍，EPS 0.81元，賺贏近六年的首季EPS。

後疫情時期，聖誕節及跨年的節慶聚會需求增加，帶動一波「報復性消費」，寒舍餐旅2022年12月營收創歷史新高，甚至超過2019年同期表現。2022年12月合併總營業收入為4.82億元，比去年同期的3.43億元、年增40.63％，其中，餐飲營業收入約3.02億元、年增29.94％，客房營業收入約1.67億元，年增67.84％。

年後看準節慶商機，寒舍旗下飯店推出多元的餐飲及住房專案，持續搶攻國人市場，2月配合台北元宵燈會，台北寒舍艾美酒店推出兔躍迎春住房專案，一個月挹注約250萬的收入。另外，3月瞄準「她經濟」，台北喜來登推出四人同行平日自助餐享8折、比薩屋調酒天天買2送1，以及指定住房專案入住可獲贈筋膜槍組，再享24小時住宿禮遇與雙人自助早餐。同時，礁溪寒沐酒店結合奢華住房、海上遊艇與繽紛野餐，推出海上秘境花園專案每房每晚15,900元起，搶攻女神節商機，期待年後創造一波暢旺業績。