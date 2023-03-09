屈中恆（左起）、大元、吳念軒、謝瓊煖大吃美食。（MyVideo提供）

屈中恆（左起）、謝瓊煖、大元、吳念軒拋偶包擺鬼臉。（MyVideo提供）

在MyVideo獨家播出的《花甲少年趣旅行》，第三季由屈中恆、謝瓊煖、吳念軒、大元組成，近日，吳念軒、大元接受專訪，談到與花甲一起出遊的感想，吳念軒開心表示：「大家人都很好，就像是四個少年組旅伴出遊的感覺。」大讚屈中恆像爸爸一樣溫暖、有責任感，還封謝瓊煖是「上輩子的閨蜜」，他笑說：「阿季（《華燈初上》角色名）是一個很酷的人，也是最捧我場的人，表裡如一直來直往，超強親和力很容易讓人卸下心房。」大元認同的說，兩位都是貼心活潑又好相處的前輩，說話不用顧忌太多，可以像朋友般開玩笑，但在遇到困難時又像爸媽般照顧著大家。

少年組被問到對彼此的印象，吳念軒形容大元的存在像冬天的太陽，總是帶給大家溫暖，有時又像夏蟬般有活力，參與活動很熱情，很珍惜跟大家的相處時光，是個很棒的人。大元則表示：「念軒雖然像個小男孩一樣，常常講些我們一時間無法理解的話，但是因為他總是不按牌理出牌的個性，讓我們有意想不到的好笑氛圍。」

吳念軒自稱是貼心又隨興的旅伴，形容自己彷彿是「小叮噹的百寶袋」，「像是各種維他命或藥物都會攜帶在身上，旅伴有需要隨時都能用。」隨興的部分則指規劃行程，「只會把幾個想去的點訂出來，當天看狀況都可以隨時調動，不會照時間規定幾點一定要去哪做什麼，要是累了，也會隨便找間當地咖啡廳休息。」透露如果是別人安排的行程，即使沒興趣也會配合，不太會嫌棄，「大家一起開心比較重要！」大元則剛好互補，有時隨意，有時會強烈推薦某些好吃好玩的景點，「我出去玩總是負責擔任車伕和找點的工作！」坦言這次參與節目拍攝最擔心容易想尿尿跟肚子餓，「還好這些基本的生存需求都有順利被解決。」

旅行中有發生意見不合嗎？吳念軒和大元都不約而同的說：「沒有！」大元表示四位成員都隨性又好相處，「很願意配合彼此，只有嘴巴上說不要，但還是會努力去完成任務。」她想去攀岩時，一開始謝瓊煖和屈中恆直呼在下面看就好，「結果到最後一刻還是硬著頭皮上場了！雖然說是爲了要補充我們的公費，但感覺的出來他們是想要陪我完成我的目標。」讓她相當感動。吳念軒也直呼：「我們是最完美的旅伴！」《花甲少年趣旅行3》於每周六晚上10點MyVideo網路獨家播出。