陸委會9日下午舉行例行記者會，宣布將恢復兩岸空運客運航點，規畫開放包括深圳等10個定期航班航點，及13個包機航點。陸委會副主委詹志宏表示，此時公布相關措施，最主要是考量到兩岸人民往來的需要，而此次擴大開放航點將能較完整地涵蓋整個中國大陸的範圍。

被問及此時開放直航點，是否有考量到蔡英文總統即將赴美會見美眾院議長麥卡錫，詹志宏表示，此時公布，最主要是考量到人民往來的需要，亦可隨著疫情的趨緩，逐步推動兩岸的健康有序交流，「做其他的聯想是沒有必要的」。

關於開放10個航點，詹志宏進一步指出，商務交流的旅運是非常優先的考量，也考量到台商的密集地區。他說，台商在疫情3年來不斷反映，若能方便他們往來兩岸的話，對他們來講是很大的需求。而此次開放的航點分布位置，是因現行5個航點不能較完整地涵蓋整個中國大陸的範圍，所以適度地把它擴大。

我方是否已事先透過既有的聯繫機制，跟中國大陸轉達了相關規畫？詹志宏表示，陸委會有事先透過空運協議的既有管道機制，透過小兩會知會了對方，但對方目前沒有提出任何詢問的地方。

此次陸客來台不在開放之列，詹志宏重申陸委會主委邱太三說法稱，關鍵還是在於中國大陸是否願意解除原先對自由行及團客的禁令，這是第一個前提；第二個前提就是，我們還是會根據兩岸疫情的變化及整體情勢，來做逐步的檢討。

此外，港澳居民來台自由行開放已超過兩個禮拜，詹志宏指出，據主管機關的統計，至3月5日為止，應該有5萬多人申請。他舉例說，前幾天他的家人到一間著名的鳳梨酥店，平常日都大排長龍，這些都有助於兩岸恢復正常的交流活動。