大陸男星張翰和南韓女星朴敏英曾合拍電視劇《錦衣夜行》和《錦衣飛龍》，不過礙於當時廣電總局推出「禁韓令」，由韓國人主演的劇集都被限制播出，近期這兩部劇遭法院公開拍賣，起拍價2814萬元，卻因無人出價而流拍，恐怕沒有機會和觀眾見面。

3月6日大陸北京朝陽區人民法院公開拍賣電視劇《錦衣夜行》和《錦衣飛龍》網路傳播權，評估價為4020萬元（約1.7億新台幣），起拍價是2814萬元（約1.2億新台幣），圍觀次數有2113次，但最後因無人出價而流拍。《錦衣夜行》和《錦衣飛龍》總共60集，由上海劇芯文化創意有限公司、樂視網資訊技術（北京）股份有限公司及貴州電視文化傳媒有限公司聯合出品，主演為張翰、朴敏英、徐正溪、宋妍霏、吳倩等。

朴敏英主演電視劇《錦衣夜行》法拍流拍。（圖／微博）

電視劇《錦衣夜行》由朴敏英、張翰主演。（圖／微博）

該系列劇集2015年開拍，製作費用對外號稱高達1個億（約4.4億新台幣），2015年系列電視劇製作完畢後取得發行許可證，卻因為政策原因無法播出，女主角朴敏英是韓國人，外界推測如果要播出，需要重新替換大陸籍女演員取代朴敏英，但這樣的補救措施勢必需要增加製作費用。

電視劇《夏夢狂詩曲》由南韓女主高俊熙和大陸男星張翰主演。（圖／微博）

外界推測，主演張翰並非當紅男星，再加上替換拍攝需花費高額費用，該劇時隔7年都沒有播出，這次法拍也無人願意接手，恐怕未來不會再有機會播出。除了該劇，同樣由男星張翰主演的電視劇《夏夢狂詩曲》，女主角由韓國女星高俊熙擔任，該劇2016年殺青，至今已經7年沒有動靜，恐怕也不會播出。