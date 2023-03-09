鋼琴家安德烈．古寧首次來台。（國家交響樂團提供）

旅德指揮家林勤超2023年9月起，將再次聘於德國邁寧根劇院（Meininger Staatstheater），擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職，近期他也返台，要與首次來台的鋼琴家安德烈．古寧，同台演出難度頗高的拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲。

安德烈．古寧自2016年贏得極具聲望的澳洲雪梨國際鋼琴大賽後，持續精進，受邀至眾多享譽國際的交響樂團客席演出，在音樂會演出和錄音都展現了他充滿熱誠的音樂詮釋。《留聲機》雜誌盛讚他擁有「超凡多樣而靈敏的技巧，能夠傳達音樂想像」。

古寧表示，這次是他首度來台，「這是我在台北的第一次演出，我非常期待也很興奮，並希望能藉著本場音樂會與樂迷一同慶祝拉赫瑪尼諾夫誕辰150週年。」

同場演出曲目還包括「一分鐘交響曲」計畫、由作曲家陳經慈創作《水的樣態》世界首演，以及布朗惹《春天的清晨》、歐內格《橄欖球》及浦朗克《牡鹿》組曲，樂團為國家交響樂團。演出將於3月10日在台北國家音樂廳登場。